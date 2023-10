Trapani, due arresti per la rapina a un anziano che aveva prelevato 500 euro dal bancomat

Sono stati arrestati due rapinatori che hanno portato via ad un anziano 500 euro che aveva prelevato ad un bancomat in via Fardella, a Trapani. Lo hanno aggredito e fatto cadere strappandoli i soldi e fuggendo via. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti della squadra mobile sono risaliti ai presunti autori del colpo che sono stati fermati a bordo di un’auto rubata a Fulgatore. Il gip di Trapani ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.