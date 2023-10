Sbarchi a Pantelleria, negli ultimi giorni arrestati trentadue migranti

Trentadue persone sono state arrestate negli ultimi giorni dagli agenti della squadra mobile di Trapani nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina in provincia.

Tra gli indagati ci sono tre scafisti tunisini che avevano condotto su due imbarcazioni, al largo delle coste di Pantelleria, 71 connazionali. Grazie ai telefoni cellulari, gli agenti hanno raccolto gravi indizi che hanno portato al fermo degli scafisti con l’accusa di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina. Arrestati, per violazione dei divieti di reingresso, ventisette tunisini anche loro per la maggior parte sbarcati a Pantelleria. Due migranti sbarcati clandestinamente sono stati portati in carcere, infine, perché devono scontare condanne per reati in materia di stupefacenti.