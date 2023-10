Marsala, i ladri di rame rubano i cavi e devastano una centrale dell'acquedotto: la zona nord della città a secco

Ladri di cavi di rame hanno vandalizzato e mandato in tilt una struttura dell’acquedotto comunale di Marsala, con la conseguenza di lasciare a secco la zona nord della città. È accaduto in contrada San Silvestro. «È un gesto inqualificabile - dicono il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Guglielmo Ivan Gerardi - che penalizza la collettività. Abbiamo già iniziato le riparazioni che richiederanno però del tempo».

Sull’accaduto indaga la polizia. La stazione danneggiata convoglia l’acqua potabile in tutto il comprensorio nord (quello più alto) delle periferie di Marsala e in particolare le zone di via Salemi, via Trapani e della litoranea che porta a Birgi. «I danni - spiega una nota del Comune - sono ingenti, ma quello che lascia sgomenti è che ciò causerà un black out idrico. Occorreranno giorni per rimettere tutto in sesto».

«Siamo fortemente amareggiati - dicono Grillo e Gerardi - per quello che è accaduto. Non credevamo si potesse arrivare a tanto. Pur di far razzia di qualche cavo e di alcuni quadri elettrici i malfattori, che hanno agito nottetempo, hanno tranciato e portato via cavi di rame nonché divelto quadri elettrici, interruttori ed altro materiale mettendo fuori uso l’intera centrale».