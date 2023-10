Studentessa di Castelvetrano salva una ragazza da uno stupro a Bologna

«Non so se è stato coraggio, incoscienza, ma è prevalso in me l’istinto di difesa di quella giovane». Adesso il sindaco l’ha convocata a palazzo comunale. Una studentessa di Castelvetrano ha salvato una ragazza a Bologna, che stava in pieno centro per essere stuprata da due giovani tunisini adesso finiti in carcere. Protagonista in positivo la ventiseienne, Giulia Leone, castelvetranese studentessa alla Facoltà di Economia dell’Università di Bologna.

La stessa giovane pur ancora sensibilmente turbata dall’accaduto vuole mantenere sulla vicenda un profilo basso: «Non vorrei spettacolarizzare l’evento. Sono sicura che l’avrebbero fatto la maggior parte delle persone».

La stessa riavvolge il nastro di quei minuti terribili quando ha visto la ragazza a terra che si dimenava con un filo di voce sotto la furia di quel ragazzo i cui gli occhi «assatanati» gli sono rimasti impressi nella mente e chissà per quanto tempo ancora.

