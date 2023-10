Postamat guasto da cinque mesi, disagi a Calatafimi

"Apparato con dispensatore banconote guasto, sarà ripristinato all'arrivo dei pezzi di ricambio. Ci scusiamo per l'inconveniente. P.S. - si sono già fatti tutti i solleciti possibili e inimmaginabili". È quanto ancora si può leggere affisso allo sportello automatico dell'ufficio postale di Calatafimi.

Un disagio che va avanti ormai da cinque mesi e che sta facendo andare su tutte le furie gli stessi calatafimesi possessori solamente di Postamat. La foto dello sportello automatico in dotazione all'ufficio postale di Calatafimi ormai da mesi viene fatta girare sui social, accompagnata dal disagio vissuto da quanti, soprattutto anziani e persone che lavorano, non possono utilizzare lo sportello.

Dal canto suo Poste Italiane risponde: “Poste si scusa per il disagio e rassicura i cittadini che sta lavorando a una risoluzione del problema”. Un disagio che pare si prolungherà fino alla fine dell'anno. Quel distributore, infatti, non si può più riparare e l'unica alternativa è la sua completa sostituzione. Poste Italiane ha predisposto in tal senso un piano che riguarda la sostituzione su tutto il territorio nazionale di distributori malfunzionanti, e anche quello dell'ufficio postale di Calatafimi vi rientra, naturalmente con i tempi e i modi dettati dallo stesso piano di lavoro.