Alcamo, anziana scippata finisce in ospedale

Scippata della borsa e scaraventata con estrema violenza a terra. Brutta disavventura per un’anziana ad Alcamo. La donna è finita in ospedale in seguito alle lesioni riportate dopo la rovinosa caduta sull’asfalto. Aggredita da un uomo che aveva appositamente mirato la sua vittima senza farsi scrupoli, proprio perché anziana e quindi indifesa. È accaduto in pieno giorno, in via Cannizzaro, stradina del centro storico che si collega tra le principali via Foscolo e corso San Francesco di Paola. Ad indagare i carabinieri che stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona per provare ad individuare il malvivente. Al vaglio anche le testimonianze della donna e di alcuni residenti della zona che hanno assistito alla scena.

Un servizio di Michele Giuliano sull'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola oggi