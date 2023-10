Alcamo, donna aggredita in piena notte: «Un uomo ha tentato di violentarmi»

Sarebbe stata fermata da un uomo in piena notte e poi bloccata contro il muro di un'abitazione. Un uomo avrebbe tentato di abusare di una donna ad Alcamo, dove sono partite le indagini dei carabinieri. La vittima è una donna di quarant'anni di origini straniere che dopo essere stata trasportata all'ospedale ha raccontato quei momenti da incubo. Avrebbe preso vita una colluttazione: ha tentato di divincolarsi in tutti i modi, ma ha riportato diverse ferite, anche se lievi.

La tentata violenza sessuale sarebbe avvenuta nella zona centrale di Alcamo, dove si trovano diverse telecamere, i video sono al vaglio degli inquirenti. La vicenda a soli pochi mesi di distanza dallo stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico di Palermo. Per la violenza ai danni di una diciannovenne sono in carcere sette giovani palermitani, mentre la vittima si trova in una comunità del centro Italia.

Alcuni mesi fa un altro caso a Trapani, sul lungomare. Una donna è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata aggredita su una panchina della Mura di Tramontana, nel centro storico. Il responsabile è stato individuato nel giro di poche ore.