Nuovo sbarco a Pantelleria, nell'isola sono 282 i migranti

È un flusso continuo di sbarchi anche a Pantelleria dal primo ottobre ad oggi ogni giorno ci sono stati sbarchi nell’isola di migranti per lo più di nazionalità tunisina.

Al momento come conferma il sindaco Fabrizio D’Ancona nell’isola ce ne sono 282. Arrivano direttamente nell’isola con piccole imbarcazioni. In alcuni casi qualche decina solo due volte sono arrivati con barche più grosse con 40 o 116 migranti a bordo. In queste ore si sta organizzando il passaggio dal centro di accoglienza sull’isola a Trapani.

Nella foto l'ex caserma Barone di Pantelleria che accoglie i migranti