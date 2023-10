Castellammare del Golfo, cede la parete rocciosa sulla strada per lo Zingaro: provinciale chiusa e poi riaperta

Frana sulla strada provinciale 63 a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Il cedimento si è verificato nella tarda serata di domenica: grossi massi si sono staccati dalla parete rocciosa e sono finiti sull'asfalto. In quel momento non si trovavano mezzi sulla carreggiata, ma è subito stato lanciato l'allarme per mettere in sicurezza l'area, visto che nemmeno la rete attualmente presente è riuscita a evitare il pericolo.

Sul posto hanno effettuato un sopralluogo il sindaco di Castellammare, Giuseppe Fausto, e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno accertato il rischio di un'ulteriore caduta massi ed era quindi stata predisposta la chiusura della provinciale. Ad annunciarlo era stato proprio il primo cittadino: "Un tratto della strada che porta allo Zingaro sarà vietata al traffico. Per raggiungere la tonnara e tutta l’area fino alla riserva bisognerà attraversare il borgo di Scopello".

Nella tarda mattinata di lunedì, la riapertura: «E' stata riaperta la strada provinciale che porta alla riserva naturale dello Zingaro e alla tonnara di Scopello, chiusa per un cedimento dalla parete rocciosa», ha detto il sindaco. «Dopo il sopralluogo dei tecnici e del geologo del libero consorzio provinciale di Trapani è stato previsto solo un restringimento della carreggiata».