Mazara, in un locale confiscato adesso si curano i diabetici

La più grande struttura di volontariato dedicata ai diabetici in Sicilia occidentale. E’ stata inaugurata ieri mattina a Mazara del Vallo in un immobile confiscato alla mafia e concesso dal Comune, nel 2018, alla Associazione Diabetici Mazara (Adim). Il Centro Polifunzionale per il Diabete dell’Adim, in via dei Ponticcioli, zona Tonnarella, espleterà gratuitamente attività di screening, prevenzione e cura del diabete attraverso una serie di servizi garantiti da volontari della stessa Associazione e da personale medico volontario, quali elettrocardiogramma, esame doppler, visite oculistiche e podologiche.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione il presidente dell’Adim, Nicolò Asaro, ha ringraziato il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo di Trapani, per il contributo di 11.500 per la ristrutturazione dei locali, e aziende locali, associazioni, tecnici e privati cittadini che hanno contribuito in modalità diverse, con la propria offerta di beni e servizi, alla realizzazione del Centro. L’Adim ha ricevuto anche un contributo di 15.000 euro con i fondi di “Democrazia Partecipata”, e poi per l’acquisto di attrezzature con il 5X100 e del Fondo con il Sud.

