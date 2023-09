Pedopornografia minorile, trovato con materiale illecito a Mazara e condannato a 4 anni e 8 mesi: in carcere

Un 33enne reggiano è stato arrestato ed è finito in carcere dopo una condanna in via definitiva per pedopornografia minorile.

L’uomo era stato denunciato in stato di libertà nel 2020 quando era stato sorpreso a detenere materiale illecito sia a Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) sia a Rolo (Reggio Emilia). Il 21 marzo scorso era stato condannato a 4 anni e 8 mesi dal tribunale ordinario di Palermo, oltre al pagamento di una pena di 20.000 euro oltre all’interdizione dia pubblici uffici per cinque anni.

Dieci giorni fa la pena è diventata esecutiva. Da qui, l’ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri di Fabbrico, nella Bassa Reggiana, dove l’uomo era domiciliato.