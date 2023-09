Autostrada A29, chiusura di alcuni svincoli: dove, i percorsi alternativi

Disagi per chi nei prossimi giorni deve percorrere l’autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, in direzione di Trapani. A comunicarlo è l'Anas. L’Agenzia Nazionale Ansfisa ha in programma per martedì 3 ottobre le periodiche verifiche sullo stato manutentivo della galleria Fumosa e, pertanto, ci saranno chiusure alla diramazione Alcamo-Trapani. Gli operai saranno per strada nel corso della mattina e dovranno svolgere tutti gli accertamenti.

I tratti chiusi

Per consentire tali operazioni, l’autostrada verrà chiusa tra le ore 8 e le ore 9, in direzione Trapani, tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo, e dalle ore 10 alle ore 11, in direzione Alcamo, tra gli svincoli di Dattilo e Fulgatore.

I percorsi alternativi

Disagi, dunque, per chi dovrà percorrere l'A29 Palermo-Mazara del Vallo e dovrà transitare dalla strada interessata. Il percorso alternativo è costituito, in entrambi i casi, dalla statale 113. Sul posto ci sarà opportuna segnaletica attraverso la quale gli automobilisti verranno informati.