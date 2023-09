Erice, a Casa Santa un autobus colpisce un palo della luce e lo abbatte

Palo della luce abbattuto da un autobus a Erice. È accaduto questa mattina (28 settembre) nella zona di Casa Santa tra viale delle Province e via Cesarò, proprio nei pressi dello stadio Provinciale.

Un autobus dell'Atm di Trapani, mentre stava affrontando una curva, ha colpito in pieno un palo della pubblica illuminazione, l'autista, però, probabilmente non si è accorto del danno e si è allontanato. Sul posto sono arrivati il responsabile della Protezione civile del Comune di Erice, Peppe Tilotta, assieme ai vigili per capire cosa fosse accaduto. Fatti i dovuti accertamenti si è risaliti quindi all'autobus. Sul posto sono arrivati anche i funzionari dell'Atm che hanno constatato il danno. Per fortuna nessun danno alle persone. Danneggiato parzialmente il mezzo comunale.