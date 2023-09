Pantelleria, confermati gli arresti per il palermitano che bruciò Annalisa Fontana

Per Orazio Bronzolino, l'operaio edile palermitano di 52 anni che nella notte tra venerdì e sabato scorso ha dato fuoco alla compagna Annalisa Fontana di 48 anni di Pantelleria, il gip del tribunale di Marsala ha disposto la misura cautelare in carcere. Bronzolino è chiamato a rispondere di omicidio aggravato.

L'uomo rimasto gravemente ferito al volto dal ritorno di fiamma e ha riportato ustioni di 3 grado anche ad un ginocchio, al momento si trova piantonato dai carabinieri al Civico di Palermo nel reparto ustioni. Le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento si attende che il gonfiore alle palpebre si attenui per capire se l'uomo riporterà conseguenze alla vista per le ustioni al ginocchio invece non ci sarebbero problemi.

La compagna Annalisa Fontana è deceduta dopo tre giorni di agonia per le gravissime ustioni riportate sul 90 per cento del corpo. Anche lei era stata ricoverata al 2° reparto di Rianimazione grandi ustioni del Civico di Palermo dove lunedì attorno a mezzogiorno è morta. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Dalle indagini, condotte dai carabinieri, è emerso che Onofrio Bronzolino al culmine di una lite con la donna le avrebbe versato addosso del liquido infiammabile, appiccando poi il fuoco e trasformando la vittima in una torcia umana. Tra i due pare però non ci sarebbero precedenti di maltrattamenti o di altri episodi di violenza. E intanto stasera alle 20.30 con partenza da piazza Cavour si terrà una marcia silenziosa contro questo ennesimo episodio di violenza sulle donne. L’ha organizzata l’amministrazione comunale di Pantelleria, guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona. Sarà una marcia senza alcun colore politico e a cui sono stati invitati tutti gli isolani.