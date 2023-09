L'ultimo viaggio di Messina Denaro, la sepoltura all'alba a Castelvetrano

Dovrebbe avvenire entro le sette di domattina la tumulazione della bara del boss Matteo Messina Denaro, morto ieri nell’ospedale de L’Aquila. La salma, è stata dissequestrata subito dopo la fine dell’autopsia. Il feretro è partito dal capoluogo abruzzese nel tardo pomeriggio e raggiungerà via terra Castelvetrano con la scorta del Gom. Un viaggio di oltre 11 ore che dovrebbe concludersi prima dell’alba.

Il carro funebre della agenzia di pompe funebri di Castelvetrano che trasporta la salma del padrino per il suo ultimo viaggio è arrivato all’Aquila nel primo pomeriggio. A quanto si è appreso dentro la bara è in legno di cedro. Delle pratiche burocratiche per lo sblocco del nulla osta al trasporto si è occupata la ditta aquilana Pacini di concerto con la Questura.