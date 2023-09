Maltempo, paura a Pantelleria per una tromba d'aria

Paura a Pantelleria per una tromba d'aria che si è formata sulle acque di fronte alla zona Scauri. Il vortice si è formato al largo e si è man mano avvicinato alla costa, ma ha poi perso potenza e non è riucito a toccare terra. Il fenomeno è stato notato dai residenti che l'hanno immortalato con foto e video, non nascondendo la paura per ciò che stava accadendo. Sull'isola è infatti ancora vivo il ricordo della tromba d'aria che due anni fa ha provocato conseguenze tragiche.

Era il 10 settembre del 2021 quando morirono due persone e altre nove rimasero gravemente ferite. La violenza del ciclone ribaltò decine di auto e provocò drammatici incidenti stradali. Le vittime, Giovanni Errera, 47 anni, vigile del fuoco, e Francesco Valenza, 86 anni, pensionato, si trovavano a bordo delle loro auto. I due furono investiti in pieno dalla tromba d'aria e dopo essere stati scaraventati fuori dall'abitacolo, furono trovati senza vita per strada.