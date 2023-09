Incidente ad Alcamo: l'auto si ribalta, una donna finisce in ospedale

Ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e la sua Ford Ka si è ribaltata. Incidente stradale in contrada Palma, ad Alcamo, dove una donna di 34 anni è rimasta ferita. Stava percorrendo all'alba il tratto di strada che collega la provinciale 55 con la zona di Gammara.

A provocare l'incidente potrebbe essere stato un colpo di sonno o una manovra azzardata, ma tutti gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica. I carabinieri hanno effettuato i rilievi, mentre i sanitari del 118 hanno trasportato l'automobilista in ospedale con codice rosso: l'impatto si è rivelato molto violento.

La zona del Trapanese è ancora scossa per la morte di Giuseppe Noto 49 anni anni, morto in ospedale a Palermo dopo un terribile incidente avvenuto il 21 agosto. Il decesso è avvenuto dopo un mese, era ricoverato in codizioni gravissime dopo essersi schiantato con la sua Ferrari contro il guardrail nel tratto di strada che collega Trapani all’imbocco dell’autostrada A29.