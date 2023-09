Barca in balia delle onde a Trapani, salvate quattro persone

Salvataggio della squadra nautica dei vigili del fuoco del distaccamento portuale di Trapani nel pomeriggio. Gli uomini del comando provinciale sono intervenuti per un soccorso urgente in mare, su richiesta della guardia costiera per un'imbarcazione a vela di circa 14 metri, che si era arenata nella secca nei pressi della Torre di Nubia, a causa del mare molto mosso.

Nessuna imbarcazione della Capitaneria era riuscita ad avvicinarsi a causa del forte moto ondoso. Il gommone dei vigili del fuoco raggiunta l'imbarcazione, hanno messo subito in salvo i quattro componenti dell'equipaggio, trasbordandoli sul proprio natante; si trattava di una famiglia di nazionalità austriaca, in vacanza a Trapani, i quali avevano preso a noleggio la barca.

I malcapitati, infreddoliti e tutti bagnati sono stati accompagnati presso la sede di servizio dei vigili del fuoco e lì sono stati rifocillati. Successivamente i pompieri sono tornati sul posto dove si era incagliata l'imbarcazione e hanno provveduto a disincagliarla e affidarla all'armatore per riportarla al proprio ormeggio. Non si lamentano feriti né danni visibili alla barca, grazie anche alle corrette manovre di disincaglio effettuate dai vigili del fuoco.

“Viste le odierne proibitive condizioni meteo marine, che hanno reso estremamente complesso e difficoltoso l'intervento di soccorso – fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani - si può affermare con sollievo che, nonostante la paura dell'equipaggio, è bene tutto ciò che finisce bene”.