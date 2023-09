Paura per un incendio a Casa Santa Erice, lambiti le case e il carcere

Paura ieri sera, intorno alle 22, per un incendio divampato improvvisamente tra la zona di San Cusumano e il carcere Pietro Cerulli a Erice Casa Santa. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, in pochi minuti si sono propagate nelle zone circostanti, molte delle quali abitate, divorando la vegetazione.

Sul posto scattato l'allarme sono arrivate squadre di vigili del fuoco, protezione civile e forestali. Le fiamme hanno lambito molte case ma per fortuna non ci sono stati danni ingenti, né persone coinvolte. L'incendio è stato spento in nottata. Poi è iniziata la bonifica dei luoghi percorsi dal fuoco.