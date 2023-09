Pantelleria, dà fuoco alla moglie: la donna è gravissima, anche lui si è bruciato e rischia di restare cieco

La scorsa notte un uomo ha gettato del liquido infiammabile sul corpo della moglie e le ha dato fuoco. È successo a Pantelleria. La donna di 48 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni all’Ospedale Civico di Palermo con ustioni sul 70 per cento del corpo. È ricoverata al centro grandi ustioni.

Il marito, Onofrio Bronzolino di 52 anni, è rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma e rischia di restare cieco. È in stato di fermo. Bronzolino è stato portato in elisoccorso in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Trapani coordinati dalla procura. Non è ancora chiaro il movente dell’aggressione.