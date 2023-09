Erice Casa Santa, un sub annegato durante una immersione a San Cusumano

Tragedia nelle acque di fronte alla zona di San Cusumano, nel territorio di Erice Casa Santa, nella giornata di ieri (22 settembre). Un sub di 72 anni è morto annegato durante una immersione di routine.

Da quanto si apprende l'uomo sarebbe stato colto da malore e non è più riuscito a risalire in superficie. A dare l' allarme è stato un altro sub che era con la vittima, pure lui in immersione, e che ha tentato di aiutare l'amico.

Scattato l'allarme sono sono intervenuti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco del vicino comando provinciale. Per recuperare il cadavere, rimasto nei fondali del mare di San Cusumano, è stato chiesto l' intervento di una squadra di sommozzatori provenienti da Palermo.