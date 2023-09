Sbarchi «fantasma» sulle coste trapanesi: barchini abbandonati tra Mazara e Campobello

Continuano gli sbarchi “fantasma” lungo le coste della provincia di Trapani. L'ultimo quello scoperto sulla costa tra Mazara e Campobello di Mazara. Tre barchini in ferro sono stati abbandonati la notte scorsa notte lungo la spiaggia di Tonnarella, a Mazara del Vallo e due, invece, sulla spiaggia di Tre Fontane a Campobello di Mazara.

Le imbarcazioni che sono state trovate prive di motore, sarebbero state utilizzate per la traversata in mare di migranti. All'interno dei natanti c'erano indumenti, scarpe, zaini, bottiglie e camere d'aria di pneumatici usati come salvagente.

La guardia costiera di Mazara del Vallo ha avviato ricerche in mare ma anche sulla terraferma sono state avviate ricerche, al momento nessun avvistamento. È solo di pochi giorni fa poi l'avvistamento di un gommone con a bordo 15 nordafricani, bloccato nel mare antistante Marsala dopo un lungo e pericoloso inseguimento da parte della guardia di finanza. Il gommone, dotato di due motori, avrebbe sicuramente raggiunto la costa marsalese, qui lo scafista avrebbe lasciato i migranti per fare poi ritorno in uno dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per un nuovo carico umano. Anche se non è esclusa l'ipotesi che possa esserci stata dietro una delle cosiddette “navi madre” ad attendere.