Cocaina nella bici, arrestati due fratelli a Pantelleria

I carabinieri della stazione di Pantelleria, e la guardia di finanza della tenenza, coordinati dalla procura di Marsala, hanno arrestato due fratelli di 28 e 20 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato uno dei due fratelli di 20 anni sceso con la bici elettrica dal traghetto.

Il giovane ha cercato di evitare i carabinieri nascondendosi fra la folla di turisti. Sotto la sella durante il controllo sono stati trovati 120 grammi di cocaina.

In casa sono stati trovati altri 50 grammi e sostanza utilizzata per il taglio. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto i domiciliari per il 20 enne e l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per il 28 enne.