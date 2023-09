Incidente ad Erice, muore 24 ore dopo essere stato investito da un'auto

Ieri a tarda sera mentre attraversava le strisce pedonali era rimasto vittima di un incidente stradale lungo la via Argenteria in territorio di Erice Casa Santa. Oggi è deceduto. La vittima un anziano di 84 anni. Al volante c'era un neo patentato, un giovane di 18 anni, che però non correva. L' impatto infatti non è stato violento.

La macchina ha sfiorato il pedone, che nella caduta ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata una ambulanza del 118 che ha immediatamente trasportato l'anziano al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria nell'area di emergenza del nosocomio trapanese, è stato ricoverato con riserva sulla vita. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso, inutili gli sforzi profusi dai medici. La dinamica è al vaglio della polizia. Il 18enne è risultato negativo all'alcool test.