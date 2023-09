Marsala, turista investita da un'auto sul lungomare: è in gravi condizioni

Stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'auto. E' successo sul lungomare Boeo di Marsala, dove una turista è rimasta gravemente ferita. La donna, un 76enne di Rovigo in vacanza da alcuni giorni nel Trapanese, in quel momento si trovava da sola: l'impatto, avvenuto di fronte alla chiesa di San Giovanni, è stato violentissimo e le sue condizioni sono subito apparse gravi.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno subito accertato la presenza di pesanti ferite e traumi. E' stato quindi disposto il trasferimento, tramite l'elisoccorso, al Trauma center di Villa Sofia di Palermo.

Sul luogo dell'incidente l'Infortunistica della polizia municipale di Marsala ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto. Poche settimane fa un'altra donna di 57 anni è stata investita nella cittadina: in questo caso l'incidente si è verificato in via Salemi, vicino a un supermercato. La ferita era stata trasportata con codice rosso all'ospedale.