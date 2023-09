Controllo del territorio, quattro denunciati tra Castelvetrano, Santa Ninfa e Partanna

I carabinieri della compagnia di Castelvetrano, durante i servizi svolti nel weekend per potenziare gli interventi a tutela della sicurezza nel centro cittadino, con un focus sulle aree più calde della movida e sulla sicurezza stradale, hanno denunciato per vari reati 4 persone.ù

Il primo ad essere denunciato è stato un castelvetranese di 39 anni che, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato stato sorpreso a piedi per le vie del centro. Un 52enne di Santa Ninfa, invece, sottoposto alla detenzione domiciliare, non era presente al controllo eseguito dai militari nella sua abitazione, dalla quale si sarebbe allontanato arbitrariamente. Un ventiduenne di Partanna è stato denunciato per guida in stato di ebrezza: controllato alla guida della propria autovettura, aveva un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. La patente gli è stata ritirata. Infine, un settantenne di Castelvetrano, a un posto di controllo alla circolazione, sarebbe stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico di genere vietato e di modici quantitativi di hashish e cocaina, per i quali è stato segnalato alla prefettura di Trapani per la violazione amministrativa.