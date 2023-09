Furto in un bar nel centro di Marsala, arrestato e subito liberato un trentenne

Arrestato e subito liberato un 30enne di Marsala accusato di furto. L'uomo si è introdotto di notte all'interno del bar ristorante Juparanà di piazza Francesco Pizzo, portandosi via tre telefonini e il denaro trovato nella cassa. Ad accorgersi dell’intrusione è stato lo stesso titolare, che da casa ha visto scattare l’allarme e soprattutto ha visto il ladro mentre stava rubando attraverso le telecamere di videosorveglianza.

Ha quindi chiamato i carabinieri, ma quando questi sono arrivati sul posto il malvivente si era già allontanato. I militari dell'arma hanno iniziato le ricerche e poco dopo hanno trovato il malvivente in possesso di parte della refurtiva.

Il giudice Francesco Parrinello del Tribunale di Marsala ha convalidato l’arresto ma in applicazione della legge, su richiesta dell’avvocato difensore Antonino Rallo, il pregiudicato è stato rimesso in libertà con obbligo di dimora a Marsala e di firma, tre volte la settimana, in caserma.