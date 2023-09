Incidente a Triscina, si ribalta un'auto: due ragazze ferite

Ancora un incidente stradale in provincia di Trapani. Questa volta il sinistro è avvenuto sulla strada che collega Triscina a Marinella di Selinunte, teatro in passato di scontri, anche gravi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono intervenuti sul luogo dell'incidente, a bordo dell'utilitaria che si è ribaltata c'erano due donne.

Le ragazze per fortuna se la sono cavata solo con qualche graffio e sono uscite da sole dalla vettura danneggiata. Le vittime dell'incidente sono state curate dai sanitari del 118, che per sicurezza hanno condotto le due ragazze in ospedale. L'incidente, secondo una prima ricostruzione, non ha coinvolto altre vetture e sarebbe avvenuto per la perdita di controllo del mezzo da parte di chi era alla guida.