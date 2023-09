Appartamento in fiamme, paura a Erice: colpa forse di un cortocircuito

Attimi di paura stamane (14 settembre) nella zona del Cortile Cicala, a Erice. Alcuni residenti infatti hanno notato una densa nube di fumo fuoriuscire dal terrazzo di una palazzina a due piani che si trova nel cortile. L'incendio è scoppiato attorno alle 12.

I residenti, preoccupati per quanto poteva essere successo, e non sapendo se all'interno dell'appartamento del secondo piano vi fossero persone, hanno chiamato i vigili del fuoco del vicino comando di contrada Milo e i carabinieri. Immediato l'intervento dei pompieri giunti sul posto con più mezzi e uomini.

In pochi minuti con gli idranti hanno raggiunto la zona del terrazzo e poi hanno spento l'incendio, mettendo in sicurezza l'abitazione. Pare che si tratti di un incendio dovuto a un cortocircuito partito dal vano scala nella zona contatori. Per fortuna non ci sono feriti.