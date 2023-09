Si ribalta con l'auto sul lungomare, ferito un ragazzo a Marsala

Le strade della provincia di trapani ancora al centro di gravissimi incidenti. L'ultimo stamane (10 settembre) a Marsala, teatro dell'ennesimo sinistro il lungomare Vincenzo Florio. È accaduto attorno alle 7.

Un ventiduenne a bordo di una Fiat 500, mentre percorreva la strada in direzione del centro abitato, forse a causa dell'alta velocità ha perso il controllo della vettura. Questa si è capovolta più volte andando a finire la corsa contro la staccionata in legno che delimita l'area della “colmata”. Per estrarre giovane automobilista dalle lamiere contorte dell'utilitaria è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto.

Il conducente ha riportato diversi traumi, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito al Paolo Borsellino di contrada Cardilla.