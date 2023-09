Morto improvvisamente Bartolo Lombardo, storico dj trapanese

Un malore improvviso ha portato via nella notte uno dei primi e più noti deejay della provincia. Trapani dice addio a Bartolo Lombardo 61 anni, un infarto non gli ha lasciato scampo.

Deejay trapanese della vecchia scuola, quella che vide il boom dei carnevali al PalaGranata, santuario del basket trapanese, e che vide nascere le prime discoteche in provincia. L'arrivo immediato di un’ambulanza non gli ha salvato la vita. La notizia della sua morte improvvisa è stata appresa con grande dolore da amici e conoscenti che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le doti umane e professionali.

Bartolo Lombardo ha legato il suo nome a molti eventi e serate a cavallo tra gli anni '80 e '90 a Trapani, e ha fatto ballare e divertire generazioni di ragazzi. Suoi sono alcuni remix che hanno avuto un certo successo e che pubblicava sul suo canale YouTube, insieme ai video di alcune battute di pesca, altra sua grande passione.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. Sanny Calandro: "Grande amico d’infanzia. Bartolo mio, riposa in pace nelle braccia del Padre! Per noi quaggiù tristezza infinita. Ma un giorno, quando Dio vorrà, ci rivedremo!". "Bartolo era un ragazzo speciale, ma davvero speciale, gentile, disponibile, con una grande passione per la musica, come il suo papá Michele... sono incredula, riposa in pace, adesso sarai con i tuoi adorati genitori", scrive Laura Ingoglia.