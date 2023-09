Rissa con accoltellamento a Marsala, un ragazzo rimane ferito

L'estate del 2023 in provincia di Trapani sicuramente sarà ricordata come quella delle risse, da San Vito Lo Capo a Trapani a Marsala. L'ultima ieri (8 settembre) a Strasatti, periferia sud di Marsala. I protagonisti della scazzottata in piazza Padre Pio, sono stati alcuni giovani extracomunitari che, dopo una discussione per futili motivi, se le sono date di santa ragione.

Tra le mani dei giovani anche un coltello e uno dei coinvolti nella lite è rimasto ferito. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118. Tutto questo mentre su Strasatti in questi giorni sono stati messi in atto una serie di servizi di controllo a tappeto che ha coinvolto a più riprese polizia, carabinieri e vigili urbani. Ci sono stati sequestri di diversi ciclomotori ed identificate diverse persone, mentre erano stati inaspriti i divieti su alcolici e superalcolici.

Nel corso dell'ultimo blitz, in particolare, c'erano state sei denunce. Nello stesso contesto erano state segnalate alla prefettura di Trapani 11 persone per la detenzione di droga, presumibilmente da utilizzare per uso personale. Mentre il 31 agosto e il 2 settembre i servizi straordinari di controllo del territorio, sempre a Strasatti, erano state elevate numerose contravvenzioni e sequestrate centinaia di bottiglie di alcolici ai titolari di chioschi non autorizzati. Multe anche ad alcuni commercianti che vendevano alcolici oltre l'orario consentito.