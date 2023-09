Omicidio-suicidio: Reina aveva programmato da tempo di uccidere l'ex compagna

È un omicidio che preparava da tempo quello che ha commesso Angelo Reina, uccidendo a colpi di carabina calibro 22 l’ex compagna Marisa Leo. È quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Trapani.

Reina, nelle ultime settimane, aveva noleggiato un’auto e a bordo i poliziotti hanno trovato altri proiettili della stessa arma utilizzata per uccidere la sua ex compagna, così come scrive Repubblica. È stato lo stesso titolare dell’agenzia di noleggio a presentarsi davanti agli investigatori. Ma Reina aveva anche fatto pedinare l’ex compagna con un investigatore privato. anche in questo caso l’uomo si è presentato spontaneamente in questura a Trapani.

Il procuratore capo di Marsala, Ferdinando Asaro, ha dichiarato all'Ansa che per l'autopsia sul corpo di Marisa Leo «l’incarico peritale deve essere ancora conferito» e ha aggiunto che «comunque la procura non può e non vuole dare notizie sui primi esiti o su altro, trattandosi di atti di indagine». Secondo quanto si è appreso, la salma è stata già trasferita ieri sera (8 settembre) dal cimitero di Marsala all’obitorio della Medicina legale di Palermo, dove si terrà l’autopsia. Asaro dovrebbe conferire l’incarico medico legale in giornata e l’autopsia, è l’ipotesi al momento accreditata, dovrebbe esser eseguita lunedì.