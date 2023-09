Scontro a Custonaci, tre persone gravemente ferite: paralizzata la strada per San Vito Lo Capo

È di tre feriti di cui due donne, madre e figlia di Buseto Palizzolo, in codice rosso e altri con lievi contusioni in tutto il corpo, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primissimo pomeriggio di oggi (8 settembre) lungo la Provinciale 16, il rettilineo di Lentina, che conduce a Custonaci.

Si tratta della stessa arteria arteria stradale dove a marzo scorso, sempre a causa di un incidente stradale, morirono sei persone mentre una settima rimase gravemente ferita. L'incidente di questo pomeriggio ha coinvolto tre automobili. Una Fiat Uno, una Giulietta e una Opel Mokka. Sul posto per estrarre i feriti dalle vetture sono intervenuti i vigili del fuoco. Presenti anche tre ambulanze del 118 che hanno immediatamente soccorso i feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani. Per i rilievi anche i carabinieri della vicina stazione di Custonaci. A seguire la vicenda anche il sindaco Fabrizio Fonte in contatto con le forze dell'ordine.

Il trafficoè rimasto paralizzato per ore lungo tutta l'arteria che conduce a Custonaci e poi prosegue fino a San Vito Lo Capo.

Nello scontro frontale di marzo persero la vita: Vincenzo Cipponeri, 44 anni, che era alla guida dell'Alfa, insieme alla donna rimasta ferita M. P. G, di 34 anni, e due famiglie di Carini (Palermo) che viaggiavano sul Fiat Doblò: Matteo Cataldo, di 70 anni, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, Matteo Schiera, di 72 anni, Danilo Cataldo, di 44 anni, e Anna Rosa Romancino, di 69 anni. Per estrarre i corpi dalle lamiere era stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo.