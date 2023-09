Ha ucciso l'ex compagna a Mazara, Angelo Reina era già stato denunciato per stalking

Ci sono altri particolari sulla tragica vicenda che sconvolto non solo due famiglie, quella di Marisa Leo e del suo ex compagno Angelo Reina, ma l'intera provincia di Trapani. Un gesto, quello dell’uomo, che ha messo fine a una situazione che si trascinava da tempo tra i due, tanto che alla fine Marisa per salvaguardare la vita della propria piccola aveva deciso di troncare la relazione.

Nel 2020 la stessa Leo aveva anche presentato denuncia per stalking ai carabinieri nei confronti dell’ex compagno. Reina infatti non si rassegnava a quella relazione finita e tormentava da tempo Marisa, che continuava a lavorare protetta dai suoi colleghi e dai suoi datori di lavoro. Era una mamma affettuosa e premurosa e tutti la ricordano per i modi affabili e il suo sorriso.

Anche Angelo appare come un uomo spensierato nelle foto che in questi anni ha pubblicato su suoi profili social. Amante dei viaggi, della lettura e dello sport. Sul profilo Instagram del 42enne sono diverse le immagini che lo ritraggono con la piccola in braccio, ora rimasta orfana di entrambi i genitori. L’ultima foto di Angelo Reina, visibile sul suo profilo IG in cui è stato taggato, è del 2022, intento a praticare kiteboarding a Marsala.