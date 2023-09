San Vito Lo Capo, multe a 24 commercianti: non rilasciavano lo scontrino fiscale

I finanzieri del comando provinciale di Trapani in azione per scovare il sommerso d’azienda e il lavoro nero nei negozi di San Vito Lo Capo. I controlli sono stati eseguiti principalmente nelle ore mattutine e in quelle serali e hanno riguardato il possesso delle licenze d’esercizio, le autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la regolare posizione lavorativa del personale impiegato e l’emissione dello scontrino fiscale.

Al termine di tali interventi sono stati sanzionati 24 commercianti per la mancata emissione del documento commerciale ai propri clienti, mentre quattro esercenti sono stati sanzionati, rispettivamente, per mancanza della licenza d’esercizio o per il mancato possesso della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di prodotti alcolici. Infine, nel corso dei controlli, sono stati individuati otto lavoratori impiegati totalmente in nero, a fronte dei quali i finanzieri hanno contestato le previste sanzioni amministrative nei confronti delle imprese coinvolte, procedendo alla segnalazione all’Inps e all’Ispettorato del lavoro per il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.