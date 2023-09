Controlli a Marsala, sequestrate dieci moto abbandonate senza targa

Ancora una operazione congiunta, a Marsala, di polizia e comando della polizia municipale. L'attività di controllo, rafforzato dalle ordinanze del questore di Trapani con l’impiego delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Palermo, è stata concentrata in modo particolare in contrada Strasatti.

Gli agenti hanno rinvenuto - davanti ad alcuni locali - una decina di motocicli senza targa. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro anche perché privi di documentazione. Da stamattina sono in corso anche le ispezioni per risalire, tramite i numeri di telaio, ai proprietari. Previste sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e, dove venisse accertato che la targa sia stata volutamente rimossa, scatterà la denuncia.

Le indagini delle forze di polizia mirano anche ad accertare se i motocicli - successivamente alla dichiarazione di demolizione - siano stati rimessi in circolazione, configurardosi così anche una serie di gravi reati. Nel corso dell’operazione sono state identificate e controllate oltre 50 persone ed è stato rinvenuto e sequestrato hashish all’interno di uno dei ciclomotori sequestrati. L'attività di controllo segue di pochi giorni un'altra operazione che ha interessato ancora una volta la città di Marsala e i luoghi della movida.