Incendio a Valderice, fiamme vicine alle abitazioni: intervento del canadair

Fuoco nella zona di Misericordia, a Valderice nel primo pomeriggio di oggi. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi della chiesa. Per avere ragione delle fiamme che a causa del forte vento si erano già allargate è intervenuto anche un elicottero e un canadair che hanno effettuato diversi lanci di acqua nella zona più impervia. L'incendio si è esteso nella zona di Misericordia e nell'area del Parco Urbano, uno dei polmoni verdi di Valderice.

"Abbiamo avuto tanta paura per gli abitanti del luogo - dice il sindaco Francesco Stabile - che hanno visto le fiamme lambire le proprie abitazioni. Ho seguito le operazioni insieme alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco, alla Forestale e alla Protezione Civile Sos Valderice, ai nostri Operatori Comunali e alla Polizia Municipale, e ringrazio tutti per il grande lavoro di squadra. Abbiamo attivato e messo in campo tutte le nostre forze, per procedere allo spegnimento dell'incendio con l'attivazione delle procedure per far intervenire il canadair e gli elicotteri sull'area interessata. Per nostra fortuna i danni sono stati limitati, il nostro Parco Urbano di Misericordia è stato salvato, ma non vi è dubbio che questi atti minano la storia e l'identità dei nostri luoghi. Mi auguro che gli organi competenti possano indagare fino ad individuare gli ignobili criminali, che non hanno certamente a cuore la propria terra"

Dunque ancora incendi nel Trapanese. A bruciare, la scorsa notte, Monte Sparagio. Le fiamme sono divampate nel versante sopra Baglio Messina. Scattato l’allarme è intervenuta la Forestale, ma nelle operazioni di spegnimento sono stati impiegati anche i vigili del fuoco che hanno provveduto ala messa in sicurezza di un caseificio lambito dalle fiamme. Il rogo ha divorato circa trenta ettari di macchia mediterranea. Cause ancora in corso di accertamento.