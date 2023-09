Marsala, è morto Vito Perrone ex docente al liceo scientifico: il cordoglio del mondo della scuola

Marsala piange la morte di Vito Perrone, ex professore di matematica al liceo scientifico "Pietro Ruggieri", ricordato da tutti come un innovatore, molto ironico nonostante l'aspetto severo. Ha insegnato la matematica a generazioni di studenti e in molti, appresa la notizia del decesso, hanno voluto testimoniare il proprio affetto e vicinanza. Non si era mai del tutto allontanato dal mondo della scuola, intrattenendo rapporti cordiali con ex allievi e colleghi anche dopo essere andato in pensione.

La figura di Perrone è stata ricordata da Salvatore Ierardi, ex collega, che su Facebook ha ripercorso la carriera dell'uomo: "Nel momento in cui apprendo la dipartita del Prof. Vito Perrone sento il dovere di rendergli subito un commosso omaggio. È stato un grande uomo ed un grande educatore. L'ho conosciuto come docente quando ero ragazzo, come collega nei miei primi anni, ed ho avuto la fortuna di averlo come Vicario quando pervenni alla Presidenza del Liceo Scientifico di Marsala. Il Liceo aveva bisogno di un rilancio e lo realizzammo puntando sulle riforme. Dal 92 al 95 introducemmo il PNI di Matematica nel Triennio e nel Biennio, ed il PNI di Fisica in tutto il corso degli studi. I curriculi di Matematica e Fisica ne uscirono rimodernati nell'impostazione e nei contenuti e rafforzati nel numero delle ore. Mi sostenne in tutto il rinnovamento, anche in campi diversi, come le innovazioni nell'insegnamento delle Lingue Straniere, nel ripristino del rigore nelle valutazioni, il rispetto delle regole, la disciplina. Credo, inoltre, che il Prof. Perrone abbia dato il suo più grande contributo alla Scuola con l'esempio e l'insegnamento. Aveva un grande carisma ed un grande ascendente sui ragazzi. I meno studiosi preferivano prendere un cattivo voto in un compito piuttosto che copiare: avrebbero infranto un patto educativo, persa la stima del loro insegnante. Rigoroso e comprensivo era venerato dai ragazzi e rispettato da tutti i colleghi. Il suo codice di comportamento era irreprensibile, l'educazione civica e le regole di comportamento le insegnava innanzitutto con l'esempio. Oramai anch'io alle soglie della vecchiaia, posso dire di aver conosciuto pochi uomini che potessero paragonarsi a Vito Perrone. Mi sento fortunato per averlo conosciuto, sono stato onorato dalla sua amichevole e solidale vicinanza, è stato per me, e per tanti tanti tanti, un punto di riferimento umano, civile e morale".

Anche Paolo Pellegrino ha voluto ricordare il professore Perrone su Facebook: "Un grande personaggio per la scuola. Ho conosciuto anche come insegnante di statistica ed a lui mi sono rivolto per tale materia ed anche per l'insegnamento di ragioneria. Un grazie infinito". "Mi ha dato lezioni di analisi matematica quando frequentavo ingegneria - ha commentato Gianpiero Marino -. Mi ha fatto innamorare della matematica. Un Uomo magnifico e paziente. Buon viaggio prof". E Rosa Gandolfo ha aggiunto: "Ho avuto il privilegio di essere stata sua alunna. Condivido pienamente Preside. Un esempio di rara virtù".