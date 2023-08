Mistero a Castelvetrano, una decina di conigli morti abbandonati in strada

Mistero a Castelvetrano, dove una decina di conigli sono stati trovati morti sul ciglio di una strada, in via Santissima Trinità. Le carcasse sono state notate da alcuni cittadini, che avevano visto anche alcuni cani randagi attorno. Sono stati allertati i servizi comunali, con un rimpallo di responsabilità con l'Asp per chi dovesse rimuovere dalla strada i conigli ormai morti.

Un fatto senza dubbio curioso, che ha suscitato l'interesse, e anche un po' di preoccupazione, nei cittadini. Perchè quei conigli morti gettati in strada come nulla fosse? Nella zona c'è una discarica abusiva ormai da tempo che tende a riformarsi, è vero, ma la cosa che più preoccupa è che quei conigli morti siano vittime di una epidemia che potrebbe anche contagiare altri animali.