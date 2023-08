Venti immigrati tunisini sono stati arrestati dagli agenti della polizia di Stato di Trapani: con vari alias, erano destinatari di divieti di reingresso sul territorio nazionale.

Altri quattro sono stati portati in carcere in esecuzione di distinti ordini di carcerazione con pene detentive da uno a sei anni di reclusione, per rapina, ricettazione, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti.