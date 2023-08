Trapani, minorenne scompare di notte: ritrovato grazie al gps del cellulare

Una notte da incubo per la madre di un minorenne a Trapani. Intorno alle 3 il figlio si è allontanato da casa e di lui si sono perse le tracce. In preda al panico ha contattato i carabinieri raccontando di non riuscire a rintracciarlo: ha fornito una dettagliata descrizione del ragazzo e le ricerche sono quindi partite subito.

A rivelarsi fondamentale è stato il cellulare del giovane: non rispondeva al numero di telefono, ma il segnale gps dell'apparecchio ha permesso di localizzarlo. Dopo circa quarantacinque minuti l'incubo è finito: in collaborazione con la centrale operativa i carabinieri del nucleo radiomobile hanno infatti rintracciato il minorenne. Si trovava dalle parti della scuola media Simone Catalano. E' stato messo al sicuro e riportato a casa, dove la madre ha potuto riabbracciarlo.

Una nuova storia a lieto fine, quindi, a Trapani, dove pochi giorni fa è anche stata ritrovata una ragazza che era scomparsa in Belgio. Dopo tre giorni di assidue ricerche, i carabinieri l'hanno individuata nel centro storico: la giovane aveva lasciato la casa in cui vive con la famiglia per recarsi nella sua città d'origine. Alle ricerche in Sicilia ha partecipato anche lo zio, che si era rivolto ai militari chiedendo aiuto.