Villette minacciate dalle fiamme a Scopello, 200 turisti fuggiti via mare

A causa di un incendio è stato chiuso l’aeroporto di Trapani. Le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia le piste dello scalo di Birgi. Un altro rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la Tonnara di Scopello, circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare.

A Scopello fiamme nella zona di piano Vignazzi. Il fuoco spinto dal vento sta minacciando le villette della zona e per precauzione gli occupanti sono stati invitati andare via. Fiamme anche vicino alla Tonnara, dove i bagnanti sono stati sorprese dal fumo e poi messi in salvo dal mare. Segnalate code di auto dal borgo in direzione di Castellammare del Golfo.

Altri due incendi sono divampati nella zona del Trapanese: uno nel vallone che costeggia l’aeroporto di Birgi, l’altro nella zona di contrada Costa ad Alcamo e qui i residenti hanno abbandonato le abitazioni. Le fiamme hanno investito un capannone.

La strada statale 119 «Di Gibellina» è temporaneamente chiusa ad Alcamo in entrambe le direzioni. Stanno intervenendo gli operai dell’Anas. In azione i vigili del fuoco e i forestali.

Vigili del fuoco in azione anche nella zona di Giacalone, a Monreale, per spegnere le fiamme appiccate alla macchia mediterranea e cumuli di immondizia.

Stanno intervenendo alcune squadre per limitare i danni e proteggere le aziende agricole. La giornata di oggi è particolarmente calda. In alcune zone della Sicilia ieri la protezione civile ha lanciato l’allerta rossa soprattutto nella parte settentrionale dell’isola, dal Trapanese al Palermitano e al Messinese.

Allerta rossa anche nel Siracusano. Nelle altre province l’allerta è arancione. Da domani le temperature dovrebbero calare.