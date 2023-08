Chiuso l'aeroporto di Trapani, alcuni voli dirottati su Palermo: canadair in azione

Ancora incendi e disagi in Sicilia, sferzata, fin dal primo pomeriggio, da un forte vento di scirocco. A pagarne le conseguenze sono ancora una volta i turisti, in 200 circa fuggiti via mare a bordo di gommoni e barche, salvati poi dai mezzi della Guardia Costiera, mentre le fiamme avvolgevano il costone della tonnara di Scopello, nel Trapanese, costringendo alcuni residenti ad abbandonare le proprie villette.

Il fuoco divampato in un vallone ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Trapani-Birgi, col sistema aereo dell’isola già sotto stress per via dei due stop, in piena stagione estiva, dello scalo Fontanarossa di Catania. Alcuni voli sono stati dirottati da Trapani a Palermo come quelli provenienti da Belgrado, Porto e Bratislava.

In azione canadair, elicotteri e personale via terra dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile regionale. Nell’aeroporto di Trapani alle operazioni di spegnimento partecipano anche mezzi antincendio militari del 37’ Stormo, compreso un elicottero del 82’ Csar dell’aeronautica.

«Stiamo collaborando con l’aeronautica militare e i vigili del fuoco per il contenimento dei danni - dice il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - La struttura, fortunatamente, allo stato attuale, non è stata sfiorata, abbiamo comunque emesso un avviso per l’interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi sta mettendo a dura prova tutto il sistema aeroportuale».

La strada statale 119 «Di Gibellina» è stata temporaneamente chiusa all’altezza del Comune di Alcamo, in entrambe le direzioni per consentire ai soccorritori di agire contro le fiamme.

«In queste ore, anche a causa del forte vento di scirocco, diversi incendi stanno interessando alcune province della Sicilia - afferma il presidente della Regione, Renato Schifani - Le sale operative del nostro Corpo forestale e della Protezione civile sono in costante contatto con i sindaci del territorio per monitorare la situazione. Sono attivi diversi mezzi aerei tra canadair e elicotteri regionali e fortunatamente nessuno al momento è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni».