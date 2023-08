Nuovo caso di West Nile a Trapani, 54enne ricoverato al Cervello di Palermo: è grave

Ancora un caso di West Nile a Trapani. Si trova ricoverato in ospedale a Palermo un 54enne trapanese che ha contratto nelle scorse settimane il virus.

L’uomo, si tratta di un soggetto fragile, come confermano dall'Asp di Trapani, nelle scorse settimane ha cominciato ad accusare malessere e febbre molto alta. Si sarebbe recato anche al pronto soccorso di Trapani, da lì il successivo ricovero al Cervello di Palermo dove l’uomo, che ha una pregressa situazione di immunodepressione, verserebbe in gravi condizioni.

La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con infetti. Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario.

Dall’Asp di Trapani, nel confermare la notizia, fanno sapere che non è in atto alcuna emergenza nel territorio trapanese dove – pure – sono stati registrati in passato alcuni casi isolati di virus West Nile, a Marsala e Mazara del Vallo. L'unico invito al momento ai citadini è quello di mettere in atto semplici misure di prevenzione.

La febbre West Nile è trasmessa dalle zanzare (più frequentemente del tipo Culex). Altri mezzi di infezione documentati, anche se molto più rari, sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza.