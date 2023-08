Valderice, otto lavoratori in nero su dieci in una pizzeria

In una pizzeria di Valderice, nel Trapanese, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno trovato 8 lavori in nero su un totale di dieci. In un ristorante sempre a Valderice è stato trovato un lavoratore senza contratto su 9 impiegati. Sono i numeri dei controlli eseguiti in questi giorni nel Trapanese.

Per i due esercizi è scattata la sospensione dell’attività. Sono state elevate sanzioni per 45 mila euro. Il titolare della prima pizzeria, con l’80 per cento degli impiegati in nero, è stato denunciato.