Rapina e minacce, paura in centro a Marsala: fermati due giovani nordafricani

Momenti di tensione in centro, a Marsala. Intervento della polizia municipale - al lavoro nelle aree della movida -, ieri sera (22 agosto), in piazza della Repubblica dopo avere ricevuto la segnalazione della presenza di un giovane nordafricano che brandiva delle bottiglie contro qualcuno. Al suo arrivo la pattuglia è stata avvicinata dal giovane, con in mano due bottiglie di vetro che ha ripetutamente sbattuto contro l'auto dei vigili, minacciandoli di colpirli. Frantumati alcuni vetri del mezzo, il giovane - circa 25 anni - si è dato alla fuga, gridando e seminando il panico tra la gente presente. A quel punto sono stati anche allertati i carabinieri che ha raggiunto il centro con altre pattuglie.

Nel frattempo gli agenti hanno ricostruito i fatti grazie alla testimonianza di un commerciante che ha affermato di essere stato rapinato dal nordafricano in fuga e che il malvivente era in compagnia di un altro connazionale. Alle ricerche si è unita anche la polizia che ha individuato l'amico del nordafricano in fuga, che è stato fermato. È cominciata così la ricerca del secondo uomo, con agenti e carabinieri che hanno setacciato la zona. Rintracciato in via Abele Damiani, è stato condotto e trattenuto e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti ai mezzi, nonché - grazie alla testimonianza dell'operatore commerciale - anche la rapina. Al comando dei carabinieri, l'uomo - smaltito l'alcol - è tornato alla calma.