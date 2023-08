Tra lo Zingaro e Scopello decine di multe ai diportisti

Navigazione sotto costa e mancato rispetto dell’ordinanza emessa dalla guardia costiera per la stagione estiva. Sono state 38 le sanzioni amministrative per quasi 9 mila euro elevate nel corso delle attività di controllo della Capitaneria di porto di Castellammare del Golfo nel mese di agosto.

Per 17 diportisti che hanno navigato troppo vicino alla costa della riserva dello Zingaro sono scattate multe. Altre 17 sanzioni per imbarcazioni che non rispettavano il limite nei pressi della Tonnara di Scopello, Cala Bianca, Cala Capreria. Infine, altre quattro sanzioni per mancata osservanza dell’ordinanza portuale. Coste che in questo mese d’agosto sono state prese d’assalto da diportisti e bagnanti.

Nella Riserva dello Zingaro vige il divieto di navigazione entro i 100 metri dalla costa e di ancoraggio entro i primi 50 metri. Inoltre, le unità autorizzate a trasportare passeggeri in escursione turistica, comprese quelle autorizzate alla pesca-turismo e le unità di appoggio «subacquei», in possesso di specifica autorizzazione della Capitaneria di porto di Trapani, devono navigare e ancorare oltre i 50 metri dalla costa e, comunque, sempre al di fuori della zona riservata alla balneazione.