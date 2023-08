Pantelleria, la loro auto va in fiamme mentre tornano a casa: salve madre e figlia

Momenti di paura per una donna e sua figlia a Pantelleria: la loro auto è andata a fuoco mentre era in marcia. Prima il fumo, poi le fiamme che hanno rapidamente avvolto il mezzo. La donna e la ragazza si trovavano sulla strada che conduce alla frazione di Scauri, dove abitano, quando la loro Fiat Idea si è incendiata: nonostante il grande panico sono riuscite ad abbandonare velocemente il mezzo e ad allontanarsi, mettendosi al sicuro.

Impotenti, hanno assistito alla devastazione dell'auto. Le fiamme hanno totalmente distrutto la macchina e poi si sono diffuse in un terreno pieno di sterpaglie. Per la fretta, madre e figlia hanno lasciato tutto a bordo dell'auto, compresi i cellulari. A lanciare l'allarme è così stato un passante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e per precauzione i sanitari del 118. Le cause dell'incendio sono da accertare, ma in base a una prima ipotesi si sarebbe trattato di un cortocircuito.