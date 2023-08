Misiliscemi: scontro tra due scooter, feriti quattro minorenni

Incidente stradale a Marausa, una delle otto località che compongono il Comune di Misiliscemi. A scontrarsi, ieri sera, nei pressi del bar Malibù, due scooter guidati entrambi da minorenni e che trasportavano un passeggero ciascuno.

L'impatto è stato molto forte, i quattro giovani sono finiti rovinosamente sull'asfalto. Ad allertare i soccorsi, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118. I sanitari hanno soccorso i 4 feriti e li hanno trasportati in ospedale per le cure del caso. Ai giovani è stato effettuato anche l'esame tossicologico, non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Circa un mese fa, sempre a Marausa, sulla strada provinciale 21, un altro grave incidente: un’auto, guidata da una donna, e un furgone, al cui volante c'era un uomo, si sono scontrati violentemente ad un incrocio regolato da un semaforo. L’auto, una Fiat Panda, proveniva da una strada secondaria e si stava immettendo sulla Sp21, quando è arrivato il furgone che non è riuscito ad evitare l’impatto. Lo scontro è stato abbastanza violento. Il furgone è andato anche a sbattere contro un muretto di un negozio e le due persone al volante dei propri mezzi sono rimasti feriti.